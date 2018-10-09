Bloomberg: минфин США предложил Дерипаске передать акции En+ в слепой траст

Российский предприниматель Олег Дерипаска может перевести часть своих акций в En+ в слепой траст под управлением американского банка, сообщает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

По данным источников издания, перевод части акций может состояться в рамках обсуждаемого с министерством финансов США планом по снятию санкций с российских компаний.

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Название банка не уточняется.

Ранее СМИ сообщали, что в США заморозили активы Дерипаски.

В апреле этого года власти США внесли бизнесмена в санкционный список.