Российская энергетическая неделя приняла 9500 делегатов

Российскую энергетическую неделю, которая проходила 3-6 октября в Москве и на которой выступал президент России Владимир Путин, посетило более 9,5 тыс. человек. В их числе 3 тыс. человек – представители российского и зарубежного бизнеса, сообщает фонд «Росконгресс», выступавший организатором мероприятия.

«Более 400 российских и 38 иностранных компаний были представлены главами», — говорится в сообщении.

Реклама

В числе делегатов были и руководители международных организаций – ОПЕК, Форума стран – экспортеров газа, Международного энергетического форума, Мирового энергетического совета.

В деловой программе было два блока — «Глобальная энергетическая повестка» (развитие энергетики в меняющемся мире) и «Планы развития российского ТЭК» (проблемы угольной, нефтяной, газовой, нефтехимической, электроэнергетической отраслей).