Медведев распорядился продать 1,5 млн тонн зерна из госфонда

Глава российского правительства Дмитрий Медведев распорядился продать до 1,5 миллиона тонн зерна из запасов интервенционного фонда. Об этом говорится в документе на сайте правительства.

Отмечается, что речь идет о реализации пшеницы, ржи и фуражного ячменя, закупленных при проведении государственных закупочных интервенций в 2008-2016 годах.

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Продажа запланирована на 2018 и 2019 годы на внутреннем и внешнем рынках.

Средства, полученные от реализации зерна, будут направляться в доход федерального бюджета.

Ранее WSJ назвала российскую пшеницу угрозой для фермеров США.