Абэ встретился с Орешкиным

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ провел встречу с главой Минэкономразвития России Максимом Орешкиным в японском Киото. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на японский МИД.

Встреча состоялась на Международном форуме науки и технологии в обществе.

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«Премьер Абэ отметил ряд достигнутых на Восточном экономическом форуме в сентябре этого года результатов, в частности, конкретизацию плана сотрудничества из восьми пунктов, а также подчеркнул роль господина Орешкина», — говорится в сообщении японского ведомства.

Орешкин, в свою очередь, выразил надежду на дальнейшее развитие российско-японских отношений и реализации сотрудничества стран в различных сферах.

12 сентября состоялась встреча российского президента Владимира Путина и японского премьера Синдзо Абэ на полях ВЭФ.