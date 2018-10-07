Абэ встретился с Орешкиным
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ провел встречу с главой Минэкономразвития России Максимом Орешкиным в японском Киото. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на японский МИД.
Встреча состоялась на Международном форуме науки и технологии в обществе.
«Премьер Абэ отметил ряд достигнутых на Восточном экономическом форуме в сентябре этого года результатов, в частности, конкретизацию плана сотрудничества из восьми пунктов, а также подчеркнул роль господина Орешкина», — говорится в сообщении японского ведомства.
Орешкин, в свою очередь, выразил надежду на дальнейшее развитие российско-японских отношений и реализации сотрудничества стран в различных сферах.
12 сентября состоялась встреча российского президента Владимира Путина и японского премьера Синдзо Абэ на полях ВЭФ.