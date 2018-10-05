Силуанов оценил возможность введения санкций на госдолг России

Вице-премьер и министр финансов России Антон Силуанов прокомментировал возможность введения санкций со стороны США в отношении российского госдолга. Об этом он сказал в интервью телеканалу «Россия 24».

По словам министра, не стоит опережать события. При этом он подтвердил, что иностранные партнеры рассматривают возможность применения таких санкций.

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«Давайте не будем предвосхищать события, надеюсь, что это все-таки крайняя мера», — заявил Силуанов.

Ранее Силуанов допустил переход госкомпаний на расчеты в рублях.