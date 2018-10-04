CNBC: суд в США заинтересовался расследованием в отношении Маска

Суд в Нью-Йорке потребовал от основателя Tesla Илона Маска и Комиссии по ценным бумагам и биржам США обосновать целесообразность их соглашения по делу о мошенничестве. Об этом сообщает CNBC.

По данным телеканала, соглашение Маска с регулятором перед вступлением в силу должно получить одобрение суда.

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Как отмечается, стороны обязаны предоставить совместный документ с доводами в пользу соглашения.

Ранее сообщалось, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США и Илон Маск урегулировали в досудебном порядке предъявленные основателю Tesla обвинения в мошенничестве.