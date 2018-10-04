Новак охарактеризовал ситуацию на рынке нефти

Российский министр энергетики Александр Новак рассказал о ситуации на нефтяном рынке, передает РИА «Новости».

По словам Новака, в настоящее время цены на рынке нефти складываются с учетом рисков и неопределенности. Он отметил, что ситуация на рынке не является сбалансированной в том, что касается формирования цены на основе фундаментальных показателей.

Ранее Новак заявил, что обещания США ввести санкции против Ирана оказывают существенное влияние на нефтяные цены.