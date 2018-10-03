Курц рассказал о важности России

Канцлер Австрии Себастьян Курц перед визитом в Санкт-Петербург заявил, что энергоснабжение Европы нельзя представить без России, передает РИА «Новости».

«Когда речь идет об энергоснабжении Европы и Австрии, его нельзя представить без России, нравится это кому-то или нет», — сказал Курц.

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Он подчеркнул, что с соседями Европы, в отношениях с которыми есть напряженность, необходим усиленный диалог.

«Важно одновременно искать диалог, искать контакт, потому что в долгосрочной перспективе мир на нашем континенте возможен только вместе с Россией, а не против нее», — подчеркнул Курц.

Президент России Владимир Путин и канцлер Австрии Себастьян Курц встретятся в Санкт-Петербурге 3 октября.

Ранее Кремль рассказал, что обсудят Путин и Курц в Петербурге.