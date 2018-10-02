«Ъ»: в России могут ввести норму энергопотребления

В правительстве России задумались о введении социальной нормы потребления электроэнергии с резким повышением тарифов в случае превышения установленного лимита. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

По данным издания, новую схему ограничения потребления электричества одобрил вице-премьер Дмитрий Козак на совещании Минэнерго и Минэкономики, которое прошло 19 сентября. Отмечается, что министерствам и ФАС поручено представить проекты нормативных документов к 15 января 2019 года.

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«Коммерсантъ» узнал, что по новому проекту социальной нормой будет считаться месячное потребление электроэнергии на уровне 300 кВт/ч. Если эта граница будет превышена, то вступает в силу повышенный тариф. В случае, если месячный расход превысит 500 кВт/ч, то будет применяться «экономически обоснованный тариф».

В издании напомнили, что похожую схему энергопотребления российские власти пытались ввести в 2013-2014 годах, однако впоследствии этот проект был заморожен.

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