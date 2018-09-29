Проект федерального бюджета на 2019-2021 годы внесен в Госдуму

Правительство России внесло в Государственную Думу проект федерального бюджета на 2019 год, а также на плановый период 2020-2021 годов. Об этом говорится в документе, размещенном на федеральном портале нормативно-правовых актов.

Как отмечается, проект бюджета запланирован с профицитом на все предстоящие три года.

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Согласно законопроекту, доходы в 2019 году ожидаются на уровне 19,969 трлн руб., расходы — 18,037 трлн руб. Таким образом, профицит составит 1,932 трлн руб, или 1,8% ВВП.

Подчеркивается, что при составлении проекта федерального бюджета правительство ориентировалось на прогноз по инфляции не выше 4,3%.

Также стало известно, что в последующие два года ожидается постепенный рост доходов и расходов бюджета, причем профицит будет сокращаться. При инфляции не выше 3,8% в 2020 году и 4% в 2021 году доходы в 2020 году составят 20,219 трлн руб., расходы — 18,994 трлн руб., профицит — 1,224 трлн руб. (1,1% ВВП). Доходы в 2021 году составят 20,978 трлн руб., расходы 20,026 трлн руб. Таким образом, профицит в 2021 прогнозируется в 952 трлн руб. (0,8% ВВП).