ЦБ зафиксировал рост инфляционных ожиданий россиян

Инфляционные ожидания россиян на следующие 12 месяцев увеличились в сентябре на 0,2 процентного пункта и достигли 10,1%. Об этом сообщается в материалах Банка России.

«В сентябре 2018 года инфляционные ожидания населения на следующие 12 месяцев увеличились на 0,2 процентного пункта и достигли 10,1%. Ожидания остаются на повышенном уровне с тех пор, как они выросли в мае после всплеска цен на бензин», — заявили в ЦБ.

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Регулятор отметил, что масштаб и продолжительность повышения инфляционных ожиданий пока сложно оценить.

Ранее сообщалось, что инфляция в России с 11 по 17 сентября составила 0%, потребительские цены с начала года выросли на 2,4%.