Медведев призвал продолжить работу над повышением доступности ипотеки

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что правительство должно продолжить работу над повышением доступности ипотеки в России. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы должны усилить меры государственной поддержки. Здесь нужно продолжить работу над тем, чтобы ипотека была более доступной», — сказал Медведев.

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Ранее первый зампред Банка России Ксения Юдаева сообщила, что ЦБ беспокоит рост ипотеки с низким первоначальным взносом.

Она подчеркнула, что объем выдачи ипотеки демонстрирует большой рост.

В свою очередь глава министерства строительства Владимир Якушев рассказал, что Минстрой не видит предпосылок для возникновения «пузыря» на ипотечном рынке.