Экс-депутат Рады ожидает коллапса всей системы ЖКХ Украины

Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник прокомментировал информацию о новых требованиях МВФ для очередного транша Украине. Об этом сообщает ФАН.

«Тема повышения цен на газ для населения — это просто какое-то переходящее знамя. Но эта цена после повышения станет неподъемной для населения. Социологические опросы показали, что люди по новым ценам за газ платить не будут. И не потому, что не хотят, а потому что не с чего», — сказал Олейник.

Реклама

Он также подчеркнул, что эта ситуация чревата коллапсом системы жилищно-коммунального хозяйства всей Украины.

Ранее сообщалось, что Международный валютный фонд выдвинул Украине новые условия для получения финансовой помощи.

Как стало известно, одним из таких условий является повышение цен на газ на 23%.