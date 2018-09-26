Стало известно, где провели свой летний отпуск большинство россиян

Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров заявил, что большинство опрошенных россиян (32%) провели свой летний отпуск дома. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Лидирующий ответ на вопрос, где россияне провели отпуск и каникулы, стал «Дома». Так ответили 32% опрошенных при том, что отдых дома предпочитают 31% россиян согласно тому же опросу», — сказал Федоров.

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Он также добавил, на даче отдыхал каждый четвертый респондент — 26%.

Социолог отметил, что 6% респондентов смогли отдохнуть за границей. Как стало известно, в основном так ответили жители Москвы и Санкт-Петербурга.

Опрос ВЦИОМ проводился 12 сентября 2018 года среди 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 2,5%.

Ранее сообщалось, что россияне стали чаще питаться фастфудом.