Стала известна дата рассмотрения Госдумой изменений в пенсионном законодательстве

Госдума рассмотрит во втором чтении законопроект об изменениях в пенсионном законодательстве 26 сентября. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник, знакомый с решением совета Госдумы.

«В среду», — сказал источник, отвечая на соответствующий вопрос.

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Впоследствии, первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков подтвердил, что нижняя палата парламента на пленарном заседании 26 сентября рассмотрит во втором чтении проект об изменениях в пенсионном законодательстве.

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Министр труда и соцзащиты Максим Топилин рассказал, что кабмин завершает работу по корректировке бюджета пенсионного фонда и федерального бюджета в связи с предложениями президента России Владимира Путина по пенсионной реформе.