Россельхознадзор запретил белорусскому предприятию ввозить мясо

Россельхознадзор запретил ввоз в Россию продукцию белорусского агрокомбината «Заря». Об этом сообщается на сайте ведомства.

«В связи с повторным выявлением кокцидиостатиков (робенидина — 2 случая, динитрокарбанилида — 1 случай) в мясе птицы производства ОАО ЗАО «Агрокомбинат «Заря», Россельхознадзор вводит с 26 сентября 2018 г. временные ограничения на поставки данной продукции с указанного предприятия», — заявили в Россельхознадзоре.

Реклама

Отмечается, что также ведомство ввело усиленный лабораторный контроль за продукцией «Слуцкого мясокомбината».

Ранее сообщалось, что Россельхознадзор может запретить всю продукцию со свининой из Белоруссии.