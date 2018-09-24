В Госдуме рассказали, кто может помешать повысить возраст для покупки алкоголя

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев заявил, что повышению минимального возраста покупателя алкогольной продукции до 20 лет может помешать «алкогольное лобби». Об этом сообщает РИА «Новости».

«Это очень неплохая идея, ее надо обсуждать в экспертных кругах. Я уверен, что мы столкнемся с сильнейшим противодействием алкогольного лобби и лобби магазинного, но, тем не менее, здоровье населения и качество жизни наших граждан важнее», — сказал Гутенев.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова рассказала о возможных мерах по уменьшению потребления табачной и алкогольной продукции в России.