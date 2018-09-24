Кабмин одобрил прогноз экономического развития до 2024 года

Правительство одобрило прогноз социально-экономического развития России до 2024 года. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Одобрить подготовленный Минэкономразвития России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года», — заявили в правительстве.

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Ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин сообщил, что темпы роста ВВП России в первом квартале 2019 года могут замедлиться ниже 1%.

Также министр добавил, что рост ВВП России в сентябре будет выше, чем в августе, до конца 2018 года темпы роста будут около 2% в месяц.