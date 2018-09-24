WSJ назвала экспорт пшеницы из России угрозой благосостоянию фермеров США

Рекордные объемы урожая и экспорта пшеницы из России является угрозой благосостоянию американских фермеров, которым все труднее выдерживать конкуренцию на данном рынке. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Издание отмечает, что российское сельское хозяйство процветает несмотря на то, что цены на зерно на мировых рынках падают уже не первый год. По данным газеты, объем экспорта российской пшеницы за минувший год превысил 40 млн тонн, что является мировым рекордом за последнюю четверть века.

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Подчеркивается, что конкуренция со стороны России на этом рынке представляет угрозу благосостоянию фермеров из Соединенных Штатов.

В издании добавили, что торговые споры США с Китаем и другими странами могут сделать российскую пшеницу еще более востребованной, если крупнейшие импортеры решат ввести ответные пошлины на американское зерно.

Ранее «Ъ» сообщил, что цены на российскую пшеницу обновили максимум.