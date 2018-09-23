Новак рассказал о дефиците на мировом рынке нефти

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что мировой рынок нефти пока частично находится в дефиците, сообщает кРИА «Новости».

При этом, по словам Новака, этот дефицит незначительный.

«Мы же видим, что остатки (запасов нефти) снижаются … Просто уровень динамики снижения уже гораздо ниже», — заявил Новак.

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Он также отметил, что Россия все еще изучает предложение стать наблюдателем в ОПЕК, о котором стало известно в июне.

Правительство, по его словам, на сегодняшний день еще рассматривает это предложение, окончательное решение по нему пока не принято.

Ранее Новак заявил, что российская сторона может не только восстановить объемы добычи нефти, но и нарастить их.