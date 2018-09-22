Порошенко назвал «Северный поток — 2» инструментом давления на Европу

Президент Украины Петр Порошенко в интервью немецкой газете Rheinische Post назвал газопровод «Северный поток — 2» геополитическим инструментов давления на Западную Европу.

«Газопровод «Северный поток-2» является геополитическим инструментом давления на Западную Европу и зависимостью европейских стран от поставок газа из России открывает ей большое поле для шантажа», - сказал Порошенко.

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По его словам, проект газопровода не представляет выгоды с экономической точки зрения и направлен на ослабление Украины. Порошенко также рассказал о том, что среди политиков в ФРГ действует сильное политическое лобби проекта газопровода. Президент предостерег «европейских друзей», рассказав о «собственном горьком опыте» зависимости от России в вопросе газоснабжения.

«Могу Вас заверить, это был не самый приятный момент, когда мне позвонил Путин и сообщил, что на следующий день будет перекрыт кран», — отметил он.

Порошенко призвал лидеров европейских стран «не попадать в ту же ловушку».

Ранее в Госдуме назвали решение США не вводить санкции против «Северного потока — 2» прагматичным и разумным.