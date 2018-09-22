Китай выразил протест США из-за санкций за сотрудничество с Россией

Министерство обороны Китая выразило крайнее возмущение и протест Соединенным Штатам в связи с введением санкций в отношении Китая за военное сотрудничество с Россией, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение китайского военного ведомства.

20 сентября США ввели санкции в отношении департамента обеспечения Минобороны Китая за связи с Россией.

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«Действия американской стороны являются публичным растаптыванием основных норм международных отношений и проявлением великодержавного гегемонизма», — говорится в сообщении минобороны Китая.

В ведомстве подчеркнули, что сотрудничество России и Китая — это взаимодействие между суверенными государствами, соответствующее нормам международного права, и у США нет права вмешиваться в него.

Ранее в Китае пригрозили, что США придется ответить за санкции против Китая.