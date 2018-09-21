Лавров назвал новые санкции США проявлением нечистоплотной конкуренции
Глава МИД Сергей Лавров заявил, что новые антироссийские санкции США являются проявлением нечистоплотной конкуренции. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Что касается объявленных США новых санкций в отношении российских юридических и физических лиц, мы уже перестали чему-то удивляться. Конкретно в отношении компании «Сухой», завода в Комсомольске-на-Амуре, эти санкции, конечно, очередное проявление нечистоплотной конкуренции», — сказал Лавров.
Реклама
Он также подчеркнул, что долларовая система полностью себя дискредитировала.
Ранее сообщалось, что Госдеп США опубликовал имена россиян, внесенных в санкционный «черный список».