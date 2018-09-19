Россия начнет поставлять в Китай живых лягушек для пищевых целей. Об этом сообщает RNS со ссылкой на материалы Россельхознадзора.

«В рамках процедуры доступа живой лягушки из Российской Федерации в Китайскую народную Республику на основании требований КНР Россельхознадзором был подготовлен проект ветеринарного сертификата на живых лягушек для пищевых целей, экспортируемых из Российской Федерации в Китайскую народную Республику», — заявили в ведомстве.

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Ранее сообщалось, что в Финляндии начнут продавать хлеб из насекомых.

Подобный продукт является первым в мире. На каждый хлебец требуется 70 сушеных сверчков - их перемалывают и добавляют в муку.