Bloomberg: из-за твита Илона Маска в США возбудили уголовное дело против Tesla

Министерство юстиции США начало расследование по подозрению в мошенничестве против Tesla после публичных высказываний генерального директора компании Илона Маска в твиттере, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на двух источников.

Речь идет о сообщении в твиттере Илона Маска, в котором он рассказал, что хочет сделать Tesla частной компанией. Для выкупа акций и снятии компании с биржи он «нашел финансирование», говорится в материале.

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В компании Tesla не смогли предоставить оперативный комментарий, в прокуратуре отказались от комментариев, написало Bloomberg.

Ранее сообщалось, что акционеры Tesla пытаются сместить Илона Маска. Отмечалось, что Илон Маск попал под давление из-за расходов компании, а также после того, как заявил о своем желании сделать компанию Tesla частной.