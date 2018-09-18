Минстрой оценил траты на строительство и ремонт жилья в России

Минстрой России оценил финансирование программы по развитию жилья и коммунальной инфраструктуры в стране в 2,5 трлн руб. Об этом сообщается в проекте министерства.

Отмечается, что 1,8 млрд руб. будут выделены из федерального бюджета, а 376,5 млрд руб. — из региональных. В свою очередь частные инвесторы должны вложить еще 270,1 млрд руб.

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Ранее первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов сообщил, что Минфин определился с финансированием национальных проектов в новом бюджетном цикле.

Он также отметил, что в следующем бюджетном цикле начнется реализация задач, поставленных президентом России в майском указе.