«Ъ»: «Сухой» готовится к пессимистичному сценарию по введению санкций США

Российский авиаконцерн «Сухой» готовится к возможному введению санкций США против него. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на высокопоставленного источника в отрасли.

«Нельзя сказать, что мы боимся, но октября-ноября все ждут с опасением», — сказал источник.

Реклама

Он подчеркнул, что у США сейчас нет причин не вводить санкции.

Собеседник газеты отметил, что прорабатываются все варианты, «вплоть до того, что делать, если ограничения на расчеты в долларах введут и для всей оборонки».

Ранее помощник министра финансов США Маршалл Биллингсли сообщил, что министерство рассматривает возможность введения санкций против российской корпорации «Сухой».