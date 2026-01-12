Российский военкор заявил о поражении военного объекта в Киеве

Военкор Котенок: ВС России ударили «Геранями» по военному объекту в Киеве

Вооруженные силы России утром 12 января нанесли удар по военному объекту в Киеве. Об этом сообщил военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале.

По его словам, операция была осуществлена в Соломенском районе украинской столицы. Удары наносились при помощи беспилотника «Герань».

Военкор добавил, что несколько взрывов произошло уже после первоначального поражения объекта. Из-за этого Котенко предположил, что под атакой мог оказаться склад боекомплекта.

Ночью 9 января в Киеве произошли несколько серий взрывов. Telegram-канал «Военная хроника» написал, что на украинскую столицу был массированный налет беспилотников типа «Герань». Дроны летели на Киевскую область и ее административный центр с севера и востока.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко позже сообщила, что в столице более полумиллиона человек остались без света.

Ранее в Госдуме призвали ударить «Орешником» по Киеву в ответ на атаку на Воронеж.