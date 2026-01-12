В МИД Венгрии заявили, что значительная часть Западной Европы «встала на колени»

Неожиданно суровая зима «поставила на колени» страны Западной Европы, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Дипломат прокомментировал ситуацию в эфире программы «Час правды».

«Венгрия продолжает функционировать в этих необычных погодных условиях, которые вынудили значительную часть Западной Европы встать на колени», — отметил он.

По словам Сийярто, властям Венгрии не пришлось закрывать аэропорты и приостанавливать движение железнодорожного транспорта из-за непогоды. Более того, в республике продолжили работать объекты систем здравоохранения и образования.

9 января телеканал BFMTV со ссылкой на управляющую компанию Enedis сообщил, что около 380 тыс. домов во Франции остались без электроснабжения из-за циклона «Горетти». Как выяснили журналисты, в Нормандии оказались обесточены 266 200 домов, в Бретани — 21 000, в Пикардии — 18 500, в Иль-Де-Франс — 13 500. Комментируя ситуацию, специалист по предотвращению стихийных бедствий Гаэль Мушкет предупредил, что на устранение последствий непогоды потребуется несколько дней.

Ранее шторм нарушил работу атомной электростанции во Франции.