Новости политики

В МИД Венгрии заявили, что значительная часть Западной Европы «встала на колени»

Сийярто сообщил, что суровая зима поставила страны Западной Европы на колени
Reuters

Неожиданно суровая зима «поставила на колени» страны Западной Европы, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Дипломат прокомментировал ситуацию в эфире программы «Час правды».

«Венгрия продолжает функционировать в этих необычных погодных условиях, которые вынудили значительную часть Западной Европы встать на колени», — отметил он.

По словам Сийярто, властям Венгрии не пришлось закрывать аэропорты и приостанавливать движение железнодорожного транспорта из-за непогоды. Более того, в республике продолжили работать объекты систем здравоохранения и образования.

9 января телеканал BFMTV со ссылкой на управляющую компанию Enedis сообщил, что около 380 тыс. домов во Франции остались без электроснабжения из-за циклона «Горетти». Как выяснили журналисты, в Нормандии оказались обесточены 266 200 домов, в Бретани — 21 000, в Пикардии — 18 500, в Иль-Де-Франс — 13 500. Комментируя ситуацию, специалист по предотвращению стихийных бедствий Гаэль Мушкет предупредил, что на устранение последствий непогоды потребуется несколько дней.

Ранее шторм нарушил работу атомной электростанции во Франции.

