Новости политики

Лукашенко оценил ситуацию на границах Белоруссии

Лукашенко: обстановка на границах Белоруссии спокойнее не становится
Global Look Press

Ситуация на границах Белоруссии спокойнее не становится. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, передает агентство БелТА.

«На сегодняшний день, к сожалению, тенденции к тому, что спокойнее не становится. Посмотрев на карту, мы видим, что мы практически окружены военными подразделениями со всех сторон. Единственное окно на востоке с РФ, где у нас немного полегче», — сказал он.

До этого министр внутренних дел и администрации Польши Марчин Кервиньский рассказал, что почти 30 тысяч нелегальных мигрантов пытались преодолеть белорусско-польскую границу в 2025 году.

В сентябре прошлого года сообщалось, что мигранты пытались попасть в Польшу через туннель с белорусской стороны.

Ранее на границе Польши и России ужесточили досмотр перед праздниками.

