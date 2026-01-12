Россиянам могут открыть безвиз в новые страны Африки

Список стран, которые россиянам разрешат посещать без виз, в ближайшее время может расшириться. Об этом сообщает mk.ru.

По данным издания, власти рассматривают возможность отмены визового режима с рядом африканских государств, включая Зимбабве, Замбию, Мозамбик и Эсватини.

В комитете Госдумы отметили, что Африка пока не является массовым туристическим направлением для россиян, однако интерес к поездкам на континент стабильно сохраняется.

Глава комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев сообщал, что по итогам 2025 года граждане РФ смогут посещать около 120 стран и территорий без виз или с упрощенной процедурой их получения.

В последние месяцы россиянам разрешили безвизовый въезд в Китай сроком до 30 дней. Также продолжаются переговоры с Индией о введении безвизового режима для туристических групп. Помимо этого, в 2025 году были достигнуты договоренности с рядом стран Ближнего Востока. Так, Оман и Иордания позволяют россиянам находиться на своей территории до 30 дней без визы, а Саудовская Аравия станет доступной после завершения внутренних процедур.

Тарбаев также уточнял, что полностью безвизовыми для россиян остаются 12 африканских стран. До 90 дней можно находиться в Марокко, Намибии, Тунисе и ЮАР, до 60 дней — в Кабо-Верде и Маврикии, до 30 дней — в Анголе, Ботсване, Малави и на Сейшельских островах, а до 15 дней — в Сан-Томе и Принсипи.

Ранее две страны Евросоюза перестали признавать российские паспорта старого образца.