Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПереговоры о мире на Украине
Новости. Общество

Россиянам могут открыть безвиз в новые страны Африки

Mk.ru: Зимбабве, Мозамбик и Замбия могут отменить визы для россиян
Алина Джусь/«Газета.Ru»

Список стран, которые россиянам разрешат посещать без виз, в ближайшее время может расшириться. Об этом сообщает mk.ru.

По данным издания, власти рассматривают возможность отмены визового режима с рядом африканских государств, включая Зимбабве, Замбию, Мозамбик и Эсватини.

В комитете Госдумы отметили, что Африка пока не является массовым туристическим направлением для россиян, однако интерес к поездкам на континент стабильно сохраняется.

Глава комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев сообщал, что по итогам 2025 года граждане РФ смогут посещать около 120 стран и территорий без виз или с упрощенной процедурой их получения.

В последние месяцы россиянам разрешили безвизовый въезд в Китай сроком до 30 дней. Также продолжаются переговоры с Индией о введении безвизового режима для туристических групп. Помимо этого, в 2025 году были достигнуты договоренности с рядом стран Ближнего Востока. Так, Оман и Иордания позволяют россиянам находиться на своей территории до 30 дней без визы, а Саудовская Аравия станет доступной после завершения внутренних процедур.

Тарбаев также уточнял, что полностью безвизовыми для россиян остаются 12 африканских стран. До 90 дней можно находиться в Марокко, Намибии, Тунисе и ЮАР, до 60 дней — в Кабо-Верде и Маврикии, до 30 дней — в Анголе, Ботсване, Малави и на Сейшельских островах, а до 15 дней — в Сан-Томе и Принсипи.

Ранее две страны Евросоюза перестали признавать российские паспорта старого образца.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27597973_rnd_3",
    "video_id": "record::220a48f6-aba9-4693-85b0-835fc25c1d7d"
}
 
Теперь вы знаете
Как сделать возвращение к работе после каникул менее невыносимым? Топ простых советов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+