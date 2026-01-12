Размер шрифта
Питбуль напал на хозяйку и откусил ей ногу

Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В штате Теннесси женщина лишилась ноги после нападения собственной собаки, когда пыталась разнять драку между питомцами, пишет LADBible.

42-летняя Аманда Мирс пострадала в результате инцидента с метисом американского питбуля и американского стаффордширского терьера по кличке Деннис. Cобака внезапно напала на другого питомца — американского булли по кличке Ральфи, которого женщина ранее приютила.

Попытавшись встать между животными, Мирс была схвачена Деннисом за левую ногу. Пес не отпускал жертву, и женщине пришлось усыпить животное, чтобы освободиться и вызвать экстренные службы. В результате нападения Аманда также получила укусы руки и перелом кости.

Пострадавшую в срочном порядке доставили в больницу. Врачи сообщили, что возможна попытка сохранить ногу, однако для этого потребовалось бы около 12 операций в течение двух лет и постоянные сильные боли. В итоге американка приняла решение об ампутации.

После произошедшего Мирс также согласилась на усыпление Денниса, посчитав его опасным для окружающих, в том числе для своего 10-летнего сына. При этом она отметила, что ранее собака никогда не проявляла агрессии.

Ранее стая собак едва не растерзала двухлетнего ребенка.

