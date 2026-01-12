Бешеная рысь искусала ребенка в детском лагере в Башкирии

В Башкирии дикая рысь с признаками бешенства напала на 12-летнюю девочку в спортивном лагере «Уфимский сокол». Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Инцидент произошел на территории лагеря, рысь набросилась на школьницу и искусала девочку. Сотрудникам лагеря удалось быстро изолировать животное. Поведение рыси, по словам очевидцев, было неадекватным: она ела снег и задыхалась.

На место происшествия прибыли экстренные службы, полиция и специалисты по диким животным, ветврачи предварительно установили, что у животного была тяжелая форма бешенства. Пострадавшая школьница доставлена в медицинское учреждение. Девочке проводится курс профилактических прививок.

До этого в Саратовской области мужчина попал в больницу после укуса дикого ежа. Сразу после инцидента обратился в травмпункт, получил консультацию врача и был госпитализирован, ему ввели иммуноглобулин с готовыми антителами и вакцину от бешенства.

Ранее под Уфой бешеная лиса напала на мужчину и сторожевую собаку.