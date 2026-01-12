Размер шрифта
Появилось видео задержания россиянина, планировавшего теракт в Пермском крае

ФСБ предоставила видео задержания планировавшего теракт жителя Пермского края
ФСБ/РИА «Новости»

Задержание россиянина, планировавшего совершить теракт на железнодорожном мосту в Пермском крае, попало на видео. Запись публикует ТАСС.

Кадры были предоставлены Центром общественных связей Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.

Утром 12 января в ФСБ РФ заявили, что сотрудники силовых структур предотвратили теракт в Пермском крае, который планировался украинскими специальными службами. Сотрудники задержали жителя города Чусовой, подозреваемого в подготовке взрыва на Чусовском железнодорожном мосту Свердловской железной дороги.

По данным ведомства, мужчина стал жертвой телефонных мошенников и под их влиянием перевел около 350 тыс. рублей на «безопасные счета». Далее аферисты убедили россиянина, что являются сотрудниками правоохранительных органов и могут помочь ему вернуть деньги. Взамен злоумышленники потребовали от мужчины принять участие в «проверке антитеррористической защищенности» объектов транспортной инфраструктуры региона.

Житель Чусового согласился и изготовил самодельное взрывное устройство (СВУ), которое собирался прикрепить к железнодорожному мосту. Во время обысков в доме задержанного силовики изъяли порядка 10 кг взрывчатых веществ, компоненты для сборки СВУ и веб-камеру. В отношении россиянина было возбуждено уголовное дело, ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ранее в МВД России рассказали о сотнях жителей, задержанных в 2025 году за диверсии на транспорте.

