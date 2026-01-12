Размер шрифта
В Госдуме призвали ударить «Орешником» по Киеву в ответ на атаку на Воронеж

Депутат Журавлев: на каждый налет БПЛА на РФ нужно отвечать «Орешником» по Киеву
Министерство обороны РФ

В ответ на каждую атаку украинских беспилотников на российские города нужно запускать ракеты по городам Украины и «Орешник» — по центрам принятия решений в Киеве, считает первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Так он прокомментировал «Газете.Ru» атаку ВСУ на Воронеж.

«Нужно просто взять за правило — и до врага нашего донести — что за один обстрелянный российский город отвечать будут сразу 3–5 украинских. То есть случился налет на Воронеж, значит, на следующий же день наши ракеты отправились в сторону Харькова, Запорожья и Днепропетровска. И дополнительно еще «Орешник» по Киеву, куда-нибудь ближе к улицам Банковой или Грушевского (там находятся здания офиса президента и кабинета министров Украины. — «Газета.Ru»). Если ответ гарантированно будет всегда таким, я вас уверяю, прыти у тех, кто на Украине запускает дроны, сильно поубавится. Ведь каждый такой запуск будет потенциальной угрозой ему самому или его родственникам. Это не жестокость, просто в существующих боевых условиях — осознанная необходимость. А чтобы защитить российские города, нам нужно окончательно ликвидировать киевский режим — альтернативы не дано», — сказал Журавлев.

Беспилотники ВСУ атаковали Воронеж в ночь на 11 января. В результате пострадали четыре человека — один мужчина и три женщины. Одну из раненых спасти не удалось. Повреждены три жилых дома. Позже губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что город подвергся одной из самых масштабных атак беспилотников с начала СВО.

Ранее в МИД РФ осудили атаку украинских беспилотников на Воронеж.

