Микропластик из бутылок может напрямую повреждать поджелудочную, выяснили ученые

Микропластик из повседневных источников, включая бутылки для воды, может повреждать поджелудочную железу и повышать риск развития диабета. К такому выводу пришли ученые из Испании и Польши. Исследование опубликовано в журнале BMC Genomics.

Речь идет о частицах полиэтилентерефталата (ПЭТ) — одного из самых распространенных пластиков. В отличие от многих предыдущих работ, которые лишь связывали микропластик с диабетом и другими метаболическими нарушениями, новое исследование позволило проследить прямое токсическое воздействие на орган. Для экспериментов ученые использовали модель свиньи, чья поджелудочная железа близка к человеческой по строению и функциям.

Поджелудочную железу подвергали воздействию микропластика ПЭТ в низкой и высокой дозах — 0,1 и 1 грамма в день. Даже при минимальном уровне воздействия исследователи зафиксировали изменения в работе белков, отвечающих за ключевые метаболические процессы. При высокой дозе число затронутых белков более чем удваивалось, что сопровождалось выраженной гибелью клеток.

Особое внимание ученые обратили на накопление жировых капель в тканях поджелудочной железы. Такое «жировое перерождение» связано с нарушением секреции инсулина и ухудшением контроля уровня глюкозы в крови. Кроме того, микропластик вызывал признаки воспаления на клеточном уровне.

Авторы работы предполагают, что микропластик ПЭТ может запускать ранее не описанный механизм нарушения обмена веществ и напрямую влиять на развитие метаболических заболеваний, а не просто сопровождать их. Для подтверждения этой гипотезы необходимы дальнейшие исследования.

