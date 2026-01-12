Размер шрифта
В Белгородской области проведут мониторинг попыток провокаций среди населения

Гладков поручил усилить меры по предотвращению провокаций среди населения
РИА Новости

В Белгородской области проведут мониторинг попыток спровоцировать население на волну недовольства в крайне сложной обстановке в регионе. Такое поручение губернатор области Вячеслав Гладков дал министру общественных коммуникаций Оксане Тарантовой на заседании правительства региона.

«Каждая сложная ситуация вызывает агрессию у наших врагов, [врагов] государства, которые есть и извне. Видим увеличивающиеся информационные атаки со стороны украинской, украинцев. Видим, что есть атаки со стороны и внутренних врагов», — сказал Гладков.

Глава региона подчеркнул, что информация о попытках разжечь и ухудшить социальное напряжение в области будет передаваться в соответствующие силовые органы.

Он отметил, что ситуация с обстрелами в Белгородской области критическая, а утраты энергетических мощностей достигли масштабов, близких к катастрофичным.

Утром 9 января Гладков заявил, что без электричества в Белгородской области после ракетного удара ВСУ оставались 556 тысяч человек в шести муниципальных образованиях.

После ракетного обстрела были приняты меры для оперативного перехода на резервную генерацию, ситуация остается крайне сложной.

Ранее в Белгородской области выстроились очереди на заправках и у банкоматов.

