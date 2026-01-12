Размер шрифта
На Западе сравнили угрозы США в адрес Гренландии с действиями СССР

The Guardian: из-за угроз Трампа Гренландии НАТО может пойти по пути ОВД
Jonathan Ernst/Reuters

Угрозы президента США Дональда Трампа Гренландии напоминает время Холодной войны, когда СССР вводил войска с Венгрию и Чехословакию. Тогда это привело к распаду Организации Варшавского договора (ОВД), теперь же действия Трампа грозят распадом НАТО. Об этом пишет британская газета The Guardian.

«Если Трамп продолжит в том же духе, он – возможно, неосознанно – пойдет по пути Советского Союза, вводившего войска в европейские страны-союзники по Варшавскому договору, который был аналогом НАТО в период Холодной войны», – пишет издание.

При этом The Guardian указывает, что ввод советских войск в Венгрию в 1956 году и в Чехословакию в 1968 году был направлен на «спасение» Варшавского договора и на смену власти в этих странах. Действия Трампа против Гренландии направлены на территориальные завоевания, пишет газета. И они угрожают «военным конфликтом Вашингтона с остальными членами альянса».

«В случае НАТО мы имеем дело с альянсом, который был един и отличался замечательной солидарностью с самого начала Холодной войны. Поэтому сама мысль о том, что Соединенные Штаты могут оказаться в состоянии войны с союзником по НАТО, действительно бросает вызов здравому смыслу», – отметил бывший директор Белого дома по европейским делам при Бараке Обаме и Билле Клинтоне Чарльз Купчан.

Однако он добавил, что «мы все еще не живем в мире, где США готовятся к нападению на союзников». Также Купчан подчеркнул, что США надо извлечь «несколько уроков» из судьбы Организации Варшавского договора и не повторять их.

В январе 2026 года премьер-министр Дании Метте Фредериксен предупредила о том, что в случае возможного нападения США на Гренландию, НАТО может «закончиться».

В январе Трамп заявил, что для обеспечения национальной безопасности США необходима Гренландия. Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен в ответ назвал «неуважительными» слова Трампа и призвал его не рассуждать об захвате острова. Также Нильсен отмечал, что причин для паники нет.

Ранее спецпосланник Трампа заявил о незаконной оккупации Гренландии Данией.

