Названы 10 самых популярных китайских автомобилей в России

Самым продаваемым новым китайским автомобилем в России по итогам 2025 года стал кроссовер Haval Jolion. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат Информ».

«Haval Jolion завершил год с результатом 65,8 тыс. проданных машин, хотя это уже на 22% меньше, чем в 2024 году», — сообщает агентство.

На втором месте про продажам в 2025 году находится Haval M6. За прошлый год было продано 36,1 тыс. таких машин. Третье место занимает Geely Monjaro, который был продан в количестве 36 тыс. единиц.

Далее следуют Chery Tiggo 7 Pro Max (35,7 тыс. ед.), Changan Uni-S (29,7 тыс. ед.), Haval F7 (22,8 тыс. ед.), Omoda C5 (21,1 тыс. ед.) Geely Atlas (18,2 тыс. ед.), Chery Tiggo 4 (18 тыс. ед.) и Chery Tiggo 4 Pro (17,9 тыс. ед.).

До этого глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков заявил, что подержанные автомобили на российском рынке в 2026 году подорожают в пределах 10%.

«Думаю, что рост будет. В текущем году цены долго держались и даже немного «сходили вниз». Но в конце года вновь наметилась тенденция к росту, которая и сохранится в следующем. Годовой диапазон роста ожидаю в пределах 5-10%. При этом дорожать будут в основном хорошие иномарки и стабильные отечественные бренды. Ценовая перспектива китайской вторички под вопросом», — сообщил эксперт.

