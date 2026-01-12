Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026

Названы 10 самых популярных китайских автомобилей в России

«Автостат Инфо» перечислил 10 самых популярных китайских автомобилей в России
Haval

Самым продаваемым новым китайским автомобилем в России по итогам 2025 года стал кроссовер Haval Jolion. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат Информ».

«Haval Jolion завершил год с результатом 65,8 тыс. проданных машин, хотя это уже на 22% меньше, чем в 2024 году», — сообщает агентство.

На втором месте про продажам в 2025 году находится Haval M6. За прошлый год было продано 36,1 тыс. таких машин. Третье место занимает Geely Monjaro, который был продан в количестве 36 тыс. единиц.

Далее следуют Chery Tiggo 7 Pro Max (35,7 тыс. ед.), Changan Uni-S (29,7 тыс. ед.), Haval F7 (22,8 тыс. ед.), Omoda C5 (21,1 тыс. ед.) Geely Atlas (18,2 тыс. ед.), Chery Tiggo 4 (18 тыс. ед.) и Chery Tiggo 4 Pro (17,9 тыс. ед.).

До этого глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков заявил, что подержанные автомобили на российском рынке в 2026 году подорожают в пределах 10%.

«Думаю, что рост будет. В текущем году цены долго держались и даже немного «сходили вниз». Но в конце года вновь наметилась тенденция к росту, которая и сохранится в следующем. Годовой диапазон роста ожидаю в пределах 5-10%. При этом дорожать будут в основном хорошие иномарки и стабильные отечественные бренды. Ценовая перспектива китайской вторички под вопросом», — сообщил эксперт.

Ранее россиянам рассказали, какие новинки электромобилей «Амберавто» ждать в 2026 году.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27598597_rnd_9",
    "video_id": "record::d133dfd9-e6b6-48b5-a934-933abd5b0e61"
}
 
Теперь вы знаете
8 уловок маркетологов, на которые попадаются россияне
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+