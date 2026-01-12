Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026

Российский баскетболист врезался в журналистку

Баскетболист Решетов врезался в журналистку во время разминки
TV

Баскетболист российского клуба «Купол-Родники» Матвей Решетов врезался в журналистку и ее собеседницу во время разминки, передает «Первый спорт».

Спортсмен не заметил, что возле кольца идет интервью. Он на полной скорости влетел в девушек. Решетов извинился перед девушками, которые не получили травм.

Решетов оказался единственным баскетболистом , не набравшим ни одного очка за матч.

В декабре 2025 года Международной федерация баскетбола (FIBA) продлила отстранение российских и белорусских сборных и клубов до февраля 2026 года.

В апреле 2024 года FIBA уже продлевала отстранение России и Белоруссии.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов.

Ранее в Боснии на матче с «Зенитом» фанаты соперника развернули российский флаг.
 
Теперь вы знаете
8 уловок маркетологов, на которые попадаются россияне
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+