В МВД предложили выдавать водительские права по новым правилам

«ПГ»: в России могут ужесточить требования к экзаменам для водителей

МВД России подготовило проект поправок к правилам сдачи экзаменов на получение водительских прав. Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на проект постановления правительства.

Изменения предлагается внести в действующие с 2014 года правила проведения экзаменов и выдачи водительских удостоверений. Проект постановления находится на стадии общественного обсуждения до 10 января.

В документе расширили перечень нарушений, при которых кандидата не допустят к сдаче экзамена. Если сейчас таких оснований семь, то после принятия документа их станет восемь. В список добавят использование мобильных телефонов, фото-, аудио- и видеотехники, а также другой электронной аппаратуры во время экзамена.

В подразделениях ГАИ фиксируется рост случаев, когда кандидаты используют скрытые наушники, мини-камеры и другую технику для получения помощи со стороны. В связи с этим предлагается ввести возможность аннулировать результаты экзамена и устанавливать дополнительный срок до пересдачи.

Новое основание появится и для признания недействительными уже выданных водительских удостоверений — как российских, так и международных. Речь идет о внеочередных медосмотрах, обязательных для профессиональных водителей, в том числе таксистов и дальнобойщиков. Если во время планового осмотра выявят признаки заболеваний, водитель обязан пройти дополнительное обследование. Неявка на него после вступления поправок в силу станет причиной аннулирования прав.

Также проект сокращает срок, в течение которого можно сдать практический экзамен после успешной теории. Вместо нынешних шести месяцев кандидату отводят не более 60 дней.

При этом документ содержит и послабления. Основное из них — отказ от бумажных медицинских справок. Теперь кандидатам не придется приносить справку, если сведения о состоянии здоровья уже есть в электронном реестре, который ведут МВД и Минздрав. Попов отметил, что это отражает общий курс на цифровизацию документооборота, при этом срок действия медзаключения останется прежним — один год.

Газета напомнила о поправке, которая вступит в силу с 1 марта 2027 года. Согласно ей, при выявлении заболеваний, мешающих управлять автомобилем, действие водительского удостоверения будет автоматически приостанавливаться.

Ранее Госдума не поддержала идею введения ограничений на управление авто пожилыми людьми.