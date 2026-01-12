Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026
Новости. Общество

На Долину подали жалобу в прокуратуру из-за ручья в Подмосковье

112: саратовский бизнесмен обвинил Долину в захвате ручья в Подмосковье
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

На Ларису Долину поступила жалоба в природоохранную прокуратуру, саратовский предприниматель Глеб Рыськов утверждает, что она незаконно обустроила искусственный пруд в защитной прибрежной полосе ручья в Подмосковье. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

В обращении, направленном в надзорные органы, бизнесмен указывает, что на участке, принадлежащем артистке, был выкопан искусственный водоем площадью 230 квадратных метров. По его данным, работы проводились тяжелой техникой в границах прибрежной защитной полосы безымянного ручья, что запрещено Водным кодексом.

Рыськов просит прокуратуру провести проверку, привлечь певицу к административной ответственности и обязать ликвидировать пруд, восстановив рельеф и почвенный покров. Также он настаивает на освобождении береговой полосы от частных владений, поскольку она, по закону, должна быть общедоступной. Ранее этот же предприниматель направлял аналогичные жалобы на других публичных лиц, включая Филиппа Киркорова и Аллу Пугачеву, по фактам возможного захвата береговых территорий.

Ранее Долина улетела на каникулы, не вернув квартиру Лурье.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27598897_rnd_2",
    "video_id": "record::97750f7e-e8e6-4b03-8e03-aafddbda69c8"
}
 
Теперь вы знаете
8 уловок маркетологов, на которые попадаются россияне
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+