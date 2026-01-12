На Долину подали жалобу в прокуратуру из-за ручья в Подмосковье

На Ларису Долину поступила жалоба в природоохранную прокуратуру, саратовский предприниматель Глеб Рыськов утверждает, что она незаконно обустроила искусственный пруд в защитной прибрежной полосе ручья в Подмосковье. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

В обращении, направленном в надзорные органы, бизнесмен указывает, что на участке, принадлежащем артистке, был выкопан искусственный водоем площадью 230 квадратных метров. По его данным, работы проводились тяжелой техникой в границах прибрежной защитной полосы безымянного ручья, что запрещено Водным кодексом.

Рыськов просит прокуратуру провести проверку, привлечь певицу к административной ответственности и обязать ликвидировать пруд, восстановив рельеф и почвенный покров. Также он настаивает на освобождении береговой полосы от частных владений, поскольку она, по закону, должна быть общедоступной. Ранее этот же предприниматель направлял аналогичные жалобы на других публичных лиц, включая Филиппа Киркорова и Аллу Пугачеву, по фактам возможного захвата береговых территорий.

Ранее Долина улетела на каникулы, не вернув квартиру Лурье.