Футболист «Локомотива» отреагировал на новость об интересе к нему со стороны «Барселоны»

Футболист «Локомотива» Батраков об интересе со стороны «Барселоны»: это неправда

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков опроверг информацию о том, что им интересуются каталонская «Барселона» и французский «ПСЖ», передает «Матч ТВ».

«Новостей у меня никаких нет. Это все неправда. Я сконцентрирован на подготовке с «Локомотивом» ко второй части сезона», — сказал Батраков.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Батраков сыграл в 17 матчах, в которых записал на свой счет 11 голов и шесть результативных передач.

РПЛ находится на зимней паузе, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Зенит» расположился на второй позиции, подопечные Сергея Семака отстают от лидера всего на один балл. Замкнул тройку лидеров «Локомотив», в активе которого 37 очков. Армейский клуб расположился на четвертой позиции (36 баллов).

