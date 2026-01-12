Размер шрифта
Трамп пообещал помочь восстановить интернет в Иране

Трамп заявил, что намерен поговорить с Маском о восстановлении интернета в Иране
Nathan Howard/Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен поговорить с гендиректором SpaceX Илоном Маском о восстановлении интернета в Иране, отключенного местными властями на фоне продолжающихся протестов. О планах американский лидер сказал журналистам на борту своего самолета, трансляцию вел Белый дом на YouTube-канале.

«Он очень хорош в таких делах, у него очень хорошая компания», — сказал американский лидер, отвечая на вопрос, будет ли он взаимодействовать с компанией SpaceX, которая предоставляет спутниковый интернет-сервис Starlink.

До этого Трамп заявил, что руководство Ирана пересекает красную линию, жестко подавляя протесты.

Массовые протесты начались в Иране в конце декабря 2025 года в связи с девальвацией национальной валюты. В ответ власти усилили меры безопасности, включая использование полицейского слезоточивого газа и пневматического оружия. Наиболее масштабные демонстрации прошли в Тегеране, а наиболее тяжелые столкновения зафиксированы на западе и юго-западе страны, в городах Малекшаха, Керманшах и Лордегане.

8 января власти отключили интернет в Иране. Также была ограничена телефонная связь в некоторых районах.

Ранее стало известно число пострадавших на протестах в Иране.

