Часть Одесской области осталась без света из-за повреждения объекта энергетики

ДТЭК: более 33 тысяч абонентов в Одесской области остались без света

Частичный блэкаут произошел в Одесской области на юге Украины. Об этом сообщила пресс-служба энергетической компании ДТЭК в Telegram-канале.

Из заявления следует, что без света остались более 33 тыс. потребителей. Причиной послужило повреждение энергетических объектов, которое в ДТЭК назвали значительным. В компании уточнили, что для восстановления оборудования потребуется время.

Утром 12 января пресс-служба компании «Черниговоблэнерго» сообщила об отключении электричества в ряде населенных пунктов Новгород-Северского района Черниговской области. Жители остались без света в связи с повреждением важного энергетического объекта. Представители компании отметили, что специалисты приступят к аварийно-восстановительным работам, когда это будет безопасно.

10 января украинское агентство УНИАН написало, что жители расположенного на окраине Киева села Софиевская Борщаговка перекрыли дорогу в знак протеста против отключения электричества. К тому моменту свет в населенном пункте отсутствовал около 40 часов. Позднее к гражданам обратился глава государственной администрации Киевской области Николай Калашник и призвал их не блокировать дороги.

Ранее Зеленский заявил о сложной ситуации в энергетике Украины.