Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026
Новости. Общество

Часть Одесской области осталась без света из-за повреждения объекта энергетики

ДТЭК: более 33 тысяч абонентов в Одесской области остались без света
Hoyka Studio/Shutterstock/FOTODOM

Частичный блэкаут произошел в Одесской области на юге Украины. Об этом сообщила пресс-служба энергетической компании ДТЭК в Telegram-канале.

Из заявления следует, что без света остались более 33 тыс. потребителей. Причиной послужило повреждение энергетических объектов, которое в ДТЭК назвали значительным. В компании уточнили, что для восстановления оборудования потребуется время.

Утром 12 января пресс-служба компании «Черниговоблэнерго» сообщила об отключении электричества в ряде населенных пунктов Новгород-Северского района Черниговской области. Жители остались без света в связи с повреждением важного энергетического объекта. Представители компании отметили, что специалисты приступят к аварийно-восстановительным работам, когда это будет безопасно.

10 января украинское агентство УНИАН написало, что жители расположенного на окраине Киева села Софиевская Борщаговка перекрыли дорогу в знак протеста против отключения электричества. К тому моменту свет в населенном пункте отсутствовал около 40 часов. Позднее к гражданам обратился глава государственной администрации Киевской области Николай Калашник и призвал их не блокировать дороги.

Ранее Зеленский заявил о сложной ситуации в энергетике Украины.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27598741_rnd_2",
    "video_id": "record::c6064f23-a772-4505-886a-1b40ca12c30b"
}
 
Теперь вы знаете
8 уловок маркетологов, на которые попадаются россияне
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+