В Иране высказались о превентивных мерах против США

Иран не намерен принимать превентивные меры на фоне угроз США, исламская республика не стремится к войне, но готова к ней. Об этом заявил иранский министр иностранных дел Аббас Арагчи, передает РИА Новости.

«Иран не стремится к войне, но полностью готов к ней. Превентивные меры не входят в повестку», — сказал он, выступая перед послами иностранных государств.

11 января телеканал CNN сообщил, что президент США Дональд Трамп рассматривает военные сценарии действий в отношении Ирана на фоне массовых протестов в стране. По данным этого СМИ, в последние дни хозяина Белого дома проинформировали о различных планах вмешательства — от возможных ударов до вариантов без военного вмешательства. В основе некоторых из них лежало использование силовых структур Тегерана для подавления протестов.

28 декабря в Иране начались протесты в связи с девальвацией национальной валюты. В ответ власти усилили меры безопасности, включая использование полицейского слезоточивого газа и пневматического оружия. Наиболее масштабные демонстрации прошли в Тегеране, а наиболее тяжелые столкновения зафиксированы на западе и юго-западе страны, в городах Малекшаха, Керманшах и Лордегане.

Ранее Трамп заявил о пересечении Ираном красной линии.