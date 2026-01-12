Размер шрифта
Москвичам спрогнозировали аномально сильные морозы в выходные

Синоптик Позднякова: в выходные Москву накроют 20-градучные морозы
Reuters

В столичном регионе в течение первой рабочей недели января не ожидается существенных снегопадов. Зато начнет заметно холодать, в выходные столбики термометров опустятся до -20 градусов, что почти на 7 градусов ниже климатической нормы, рассказала НСН ведущий специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

После снегопада прошлой ночью высота снежного покрова в столице выросла на 205 см, сегодня сугробы подрастут еще на 1-3 см. Температура воздуха при этом составит от -3 до -5 градусов. Завтра, 13 января, снег на время прекратится, а в среду осадки снова вернутся, но уже не такие сильные, отметила Позднякова.

А вот температура воздуха ближе к концу недели будет опускаться все ниже, в ближайшие двое-трое суток ожидается приход серьезных морозов, предупредила синоптик.

«В субботу мы ожидаем усиление морозов до -15…-20 градусов ночью и -10…-15 градусов днем. Это почти на семь градусов ниже климатической нормы», — отметила Позднякова.

Напомним, за минувшие сутки в Московском регионе выпало 20% месячной нормы осадков, по 8 миллиметров снега намело на юге и востоке. Как уточнил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, больше всего снега выпало на юге и востоке, в Коломне и Луховицах — по 8 миллиметров в переводе на воду (20% месячной нормы). Он отметил, что в Кашире и Серпухове намело около 7 миллиметров, а в Павловском Посаде и Черустях — 6 миллиметров осадков. В течение 12 сентября в столичном регионе ожидается еще от двух до трех миллиметров снега.

Ранее в Гидрометцентре рассказали о погоде в столичном регионе на этой неделе.

