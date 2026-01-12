Трамп пригрозил нефтяной компании Exxon недопуском к работе в Венесуэле

Президент США Дональд Трамп не исключил, что может не допустить нефтяную компанию Exxon до работы в Венесуэле. Соответствующее заявление он сделал в ходе брифинга по итогу встречи с представителями крупнейших нефтяных компаний, передает РИА Новости.

В рамках встречи Белый дом посетили руководители порядка 20 нефтяных компаний, включая Chevron, Exxon, Shell, и ConocoPhillips.

«Exxon — мне не понравился их ответ... я склонен оставить Exxon в стороне», — сказал американский лидер журналистам.

По словам министра энергетики США Криса Райта, существует пять крупных компаний, которые собираются быстро увеличить производство, а также от шести до 12, которые говорят о готовности работать в Венесуэле.

3 января Вооруженные силы США нанесли авиаудары по военным объектам в Венесуэле и провели наземную операцию спецназа, в ходе которой арестовали президента латиноамериканской страны Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. Их вывезли в США, где Мадуро предстал перед судом по обвинению в наркотерроризме и контрабанде кокаина.

Соединенные Штаты и временное правительство Венесуэлы начали переговоры о восстановлении дипломатических отношений. Трамп заявлял о передаче США от 30 до 50 млн баррелей венесуэльской нефти в качестве компенсации и для стабилизации цен. Он отмечал, что доходы будут поступать на счета под контролем Вашингтона.

Ранее СМИ писали, что Трамп разрабатывает план по контролю венесуэльской нефти на годы вперед.