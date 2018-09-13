МЭА: ОПЕК в августе выполнила венское соглашение на 115%

ОПЕК в августе текущего года выполнила соглашение о сокращении добычи нефти (ОПЕК+) на 115%. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Международного энергетического агентства (МЭА).

Как стало известно, члены ОПЕК увеличили добычу нефти за указанный период на 0,42 млн баррелей, до 32,63 млн баррелей в сутки.

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В свою очередь страны, не входящие в ОПЕК, в августе 2018 года выполнили свои обязательства по соглашению о сокращении добычи нефти на 75%.

Ранее сообщалось, что ОПЕК прогнозирует снижение добычи нефти в России в текущем году до 11,15 млн баррелей в сутки.

По данным ОПЕК, ежесуточная добыча нефти в России в третьем квартале 2018 года составит 11,3 млн баррелей, а в четвертом — 10,98 млн баррелей.