На ВЭФ подписано 175 проектов на 2,9 трлн рублей

На ВЭФ-2018 было подписано 175 проектов на 2,9 трлн рублей, передает РИА «Новости» заявление полпреда президента России в ДФО Юрия Трутнева.

«Это промежуточные результаты… В рамках форума (прошло) 100 деловых мероприятий,… приняло участие 6002 делегата. Самая многочисленная делегация КНР, Северную Корею представляло 12 человек… На сегодня подписано 175 соглашений на 2,9 трлн руб», — сказал Трутнев.

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По его словам, одним из самых значимых проектов является создание горно-промышленного предприятия Баимской рудной зоны на Чукотке.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что идея предложить заключит мирный договор с Японией до конца года появилась у Владимира Путина во время его выступления на Восточном экономическом форуме.